Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев намекнул, что Офис президента мог договориться с российскими представителями игорного бизнеса (в частности, в вопросе легализации интернет-казино).

Соответствующее заявление он сделал, представляя свои поправки к законопроекту об игорном бизнесе, сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о проекте закона № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.

Нардеп Соболев внес к этому документу ряд поправок: в частности, № 1382, которая касалась интернет-казино. Этой поправкой предлагалось исключить из статьи 18 законопроекта норму об идентификации игрока через Интернет (виртуальную идентификацию).

“Вы рассказываете о 4 млрд (гривен, – ред.) доходов (от игорного бизнеса, – ред.). Нет. Я думаю, что вы думаете о других доходах – своих собственных. Те, кто сегодня контролируют российскую сеть казино по всему миру, подошли к вам, урегулировали все. Были ли они в Офисе президента – не знаю. Но этот закон четко подчеркнет: зашли они туда или нет. Когда мы увидим, будет ли подпись президента под этим законопроектом”, – отметил Соболев.

В итоге поправка поддержана не была.

(На видео – с 4 час. 36 мин.)

В ходе представления своих поправок нардеп Соболев также заявил, что в зале ВР “есть лоббисты коррупционных схем”, заложенных в законопроекте.

“Вас интересуют встречи с собственниками российских казино, которые будут легализованы на территории Украины, букмекерским контор. Вас интересуют переговоры с ними, какие проценты будут, как это будет делиться”, – заявил он.

Стоит отметить, что в течение сегодняшнего заседания нардепы рассматривали исключительно поправки к законопроекту об игорном бизнесе. Были рассмотрены поправки нардепа Сергея Соболева и депутата от ОПЗЖ Натальи Королевской.

Общее количество поправок к законопроекту составляет около 3,5 тысяч. Поправки рассматриваются по авторам, а не по очереди.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил, что законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен по полной процедуре за несколько дней.

“Сокращенная процедура здесь не может применяться. Мы идем по поправкам. Я думаю, что не все авторы будут на них настаивать в полном объеме. Будем смотреть, как будут разворачиваться события… Я надеюсь, что за несколько дней мы сможем пройти этот законопроект”, – отметил Разумков на брифинге в ВР.

Как известно, в феврале 2020 года было обнародовано расследование Bihus.Info, в котором говорилось, что новый орган контроля за игорным рынком может без конкурса возглавить Борис Баум, который работал в российско-украинском энергетическом бизнесе, входил в набсовет Никопольского завода ферросплавов и “имел опыт управления казино”. В расследовании говорилось, что Баум является гражданином Латвии. Он работал с российско-украинской группой VS Energy. По данным журналистов, Баум начал сотрудничать с Офисом президента еще до избрания новой Верховной Рады (тогда в ОПУ создали рабочую группу по разработке закона о легализации азартного рынка).

В Офисе президента в комментарии журналистам подтвердили, что хотели бы видеть Бориса Баума во главе нового госоргана – Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

В расследовании указывалось, что Баум выполняет роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые работали над законопроектом о его легализации. Согласно информации журналистов, Баум регулярно встречался с менеджментом азартных заведений и ездил на Банковую рассказывать о переговорах по законопроекту.

#Буквы также ранее писали, что появление на рабочих группах по законопроекту Бориса Баума заставило задуматься, “что на украинский рынок зайдут еще и россияне”.