Соответствующее заявление он сделал, представляя свои поправки к законопроекту об игорном бизнесе, сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о проекте закона № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.

Нардеп Соболев внес к этому документу ряд поправок: в частности, № 1382, которая касалась интернет-казино. Этой поправкой предлагалось исключить из статьи 18 законопроекта норму об идентификации игрока через Интернет (виртуальную идентификацию).

“Вы рассказываете о 4 млрд (гривен, – ред.) доходов (от игорного бизнеса, – ред.). Нет. Я думаю, что вы думаете о других доходах – своих собственных. Те, кто сегодня контролируют российскую сеть казино по всему миру, подошли к вам, урегулировали все. Были ли они в Офисе президента – не знаю. Но этот закон четко подчеркнет: зашли они туда или нет. Когда мы увидим, будет ли подпись президента под этим законопроектом”, – отметил Соболев.

В итоге поправка поддержана не была.

(На видео – с 4 час. 36 мин.)

В ходе представления своих поправок нардеп Соболев также заявил, что в зале ВР “есть лоббисты коррупционных схем”, заложенных в законопроекте.

“Вас интересуют встречи с собственниками российских казино, которые будут легализованы на территории Украины, букмекерским контор. Вас интересуют переговоры с ними, какие проценты будут, как это будет делиться”, – заявил он.

Стоит отметить, что в течение сегодняшнего заседания нардепы рассматривали исключительно поправки к законопроекту об игорном бизнесе. Были рассмотрены поправки нардепа Сергея Соболева и депутата от ОПЗЖ Натальи Королевской.

Общее количество поправок к законопроекту составляет около 3,5 тысяч. Поправки рассматриваются по авторам, а не по очереди.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил, что законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен по полной процедуре за несколько дней.

“Сокращенная процедура здесь не может применяться. Мы идем по поправкам. Я думаю, что не все авторы будут на них настаивать в полном объеме. Будем смотреть, как будут разворачиваться события… Я надеюсь, что за несколько дней мы сможем пройти этот законопроект”, – отметил Разумков на брифинге в ВР.

Верховная Рада 30 июня

Фото: Богдан Бортаков, #Буквы

Как известно, в феврале 2020 года было обнародовано расследование Bihus.Info, в котором говорилось, что новый орган контроля за игорным рынком может без конкурса возглавить Борис Баум, который работал в российско-украинском энергетическом бизнесе, входил в набсовет Никопольского завода ферросплавов и “имел опыт управления казино”. В расследовании говорилось, что Баум является гражданином Латвии. Он работал с российско-украинской группой VS Energy. По данным журналистов, Баум начал сотрудничать с Офисом президента еще до избрания новой Верховной Рады (тогда в ОПУ создали рабочую группу по разработке закона о легализации азартного рынка).

В Офисе президента в комментарии журналистам подтвердили, что хотели бы видеть Бориса Баума во главе нового госоргана – Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

В расследовании указывалось, что Баум выполняет роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые работали над законопроектом о его легализации. Согласно информации журналистов, Баум регулярно встречался с менеджментом азартных заведений и ездил на Банковую рассказывать о переговорах по законопроекту.

#Буквы также ранее писали, что появление на рабочих группах по законопроекту Бориса Баума заставило задуматься, “что на украинский рынок зайдут еще и россияне”.

Верховная Рада 30 июня

Верховная Рада 30 июня

Верховная Рада 30 июня

Верховная Рада 30 июня

Верховная Рада 30 июня

Верховная Рада 30 июня

Верховная Рада 30 июня

Верховная Рада 30 июня

Верховная Рада 30 июня

Верховная Рада 30 июня

Верховная Рада 30 июня

Фото: Богдан Бортаков, #Буквы

  • Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее заявило, что законопроект о легализации игорного бизнеса несет “многочисленные коррупционных рисков” и может привести к значительным убыткам государства.
  • В январе Парламент принял в первом чтении законопроект № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Законопроект охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, игры в покер в интернете. #Буквы разбирались, что предусматривается документом.