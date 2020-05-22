Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Кучеренко, он голосовал за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, но ожидания нардепа не оправдались.

“Я лично, как человек, который голосовал за Зеленского во втором туре, несу ответственность за нанятого мной менеджера. После вчерашнего “отчета” (подразумевается пресс-конференция 20 мая, – ред.), который прошел под лозунгом “я – не я и хата не моя!”, берусь утверждать – это наша общая ошибка. Это совершенно не означает “белизну” Порошенко. Это означает тупик и преддверие катастрофы. Давайте думать – что нам с вами делать дальше?? “Зе” от слова “зеро”. Ноль. Обидно”, – написал Кучеренко.

Как известно, 20 мая на территории Мариинского дворца в центре Киева состоялась трехчасовая пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам первого года пребывания у власти.

Глава государства ответил на ряд вопросов, прокомментировал свои кадровые назначения, несколько раз поспорил с журналистами, а также сообщил, что может подумать о втором сроке президентства, если увидит поддержку народа. #Буквы собрали ключевые тезисы пресс-конференции.