Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За життя" Сергей Дунаев согласовывал в зале заседаний Верховной Рады организацию тендера.

Соответствующую переписку народного избранника удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Переписка велась в чате с пользователем “Виктория ИРТА”. Речь шла об организации тендера с фиктивным участником.

“Доброе утро. Мы хотим выиграть тендер на освещение сев. горсовета. Но нет второго участника, и тендер не состоится. Можно попросить Олю тоже подать документы? Просто для участия”, – спросила у нардепа пользователь Виктория.

На это народный избранник ответил утвердительно.