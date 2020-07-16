Соответствующую переписку народного избранника удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
Переписка велась в чате с пользователем “Виктория ИРТА”. Речь шла об организации тендера с фиктивным участником.
“Доброе утро. Мы хотим выиграть тендер на освещение сев. горсовета. Но нет второго участника, и тендер не состоится. Можно попросить Олю тоже подать документы? Просто для участия”, – спросила у нардепа пользователь Виктория.
На это народный избранник ответил утвердительно.
- Сегодня народные депутаты от “Слуги народа” полдня троллили заместителя председателя фракции Александра Корниенко, который отсел переписываться в ложу правительства, что он “будущий премьер”.
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