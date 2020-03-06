Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что народный депутат от “Оппозиционной платформы “За життя” Олег Волошин в конце феврале встречался с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером, у которого диагностировали заражение коронавирусной инфекцией.

Народный депутат Виктория Сюмар заявила, что Волошина изолировали из-за угрозы заражения коронавирусом.

При этом он подчеркнул, что он “абсолютно здоров” и опубликовал выводы результатов его обследования в инфекционной больнице.

“Так, чтоб прекратить этот дикий кипиш и шабаш сообщаю. 1. Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные. 2. В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечёт 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше – значит, буду свободным человеком раньше”, – написал Волошин.

Он также рассказал, что депутату Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люку Райтцеру, с которым он встречался в феврале и у которого был подтвержден коронавирус, – 68 лет.

“Не так давно он перенес операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления”, – отметил Волошин.

“И последнее. Шокировало злорадство некоторых псевдожурналистов и поросят (союз порохоботов и соросят). Могу им всем ответить: не дождетесь. Желаю им физического здоровья, долгих лет жизни (желательно в Канаде), но на их политических похоронах мы все скоро погуляем. Страна выздоравливает от вируса национализма и глобалистских перегибов. Вчерашнее голосование это показало”, – добавил нардеп.