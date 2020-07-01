Народный депутат от партии "Слуга народа" Маргарита Шол во время заседания Верховной Рады слушала песню про "рабочую женщину" политического карикатуриста и видеосатирика Богдана Процишина.

Соответствующую фотографию снял в среду фотограф #Букв.

Ранее на Facebook-странице “Процишин официальный” появился пародийный ролик на известную песню “Очарована, околдована”, которую исполняет политический карикатурист и видеосатирик Богдан Процишин.

На видео он с гитарой исполняет песню для девушки, которая в белом халате лежит на диване спиной к камере. Стоит отметить, что со спины девушка напоминает народного депутата Ирину Аллахвердиеву.

“Очарована, околдована, 300 встреч за неделю, “проведшая”… Субъективно, ту мач тюнингована, объективно — рабочая женщина… И сосна, ты моя корабельная”, – поется в песне.

На фото видно, как нардеп Маргарита Шол на телефоне слушает и смотрит клип про “рабочую” женщину-мажоритарную.