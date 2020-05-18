Народный депутат от фракции "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что его коллега Марина Бардина намерена обратиться в полицию из-за угроз в телеграм-канале.

Об этом Яременко написал на своей странице в Facebook.

“На прошлой неделе произошло досадное событие вокруг постановления ВРУ о Второй мировой войне. Постановление отражало очень умеренную попытку нового, украинского, взгляда на историю Второй мировой войны и ее значения для украинцев. По просьбе руководства парламента в текст было включено достаточно того, что должно было успокоить любителей победы одного уже несуществующего государства над другим несуществующим государством”, – рассказал Яременко.

Депутат напомнил, что постановление не приняли.

По его словам, авторы телеграм-канала, не скрывающие своего членства во фракции “Слуги народа”, опубликовали хамский пост против Марины Бардиной, которая докладывала с трибуны решение комитета, одобрившего текст постановления о Второй мировой войне.

“Удивляться хамству существ, которые боязливо скрывают в телеграмм-канале свои имена, поливая разного рода грязью коллег по парламенту, фракции и партии, явно не стоит. Но на этот раз уроды переплюнилы себя. Пост содержит открытые угрозы в адрес Марины, а также раскрывает личную информацию о ней. Знаю, что Марина собирается обращаться по этому поводу в полицию. Поддерживаю это обращение”, – подчеркнул Яременко.