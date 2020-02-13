Такое заявление депутат сделала в эфире телеканала “НАШ”.
По ее словам, мнения народных избранников по поводу атипичного коронавируса сильно разделелились.
“Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок”, – сказала Василевская-Смаглюк.
При этом она подчеркнула, что сама принадлежит ко второй категории.
“Я принадлежу во второй категории и считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами. Купила 10 штук по 150 гривен”, – заявила нардеп.
Также Василевская-Смаглюк заявила, что украинская власть в случае с вирусом надеется на “а вдруг пронесет”.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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