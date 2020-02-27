Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Facebook.

Так, в связи с распространением коронавируса COVID-19 в мире, в украинских аэропортах пассажирам, прибывающим из других стран, проводят температурный скрининг.

Ткаченко отметил, что аэропорт “Борисполь” “создает видимость” проверок, а также назвал медика, встречавшую пассажиров одного из самолетов, “Снегуркой”.

Нардеп уточнил, что рейс, о котором он пишет, прибыл “не из Милана или Пекина”, где сейчас наблюдается вспышка вируса.

“Коронавирус на замке, рейс – не из Милана или Пекина, но (!) аэропорт “Борисполь”, хоть не создавайте видимость, блин. Все это – вы, то есть Украина. Вас встречает этот – Доктор Айболит и его Снегурка, которые через одного пассажира проверяют температуру в самолете. Welcome to Ukraine”, – написал народный избранник.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что власти приняли решение проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины из любой страны мира (как авиасообщением, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе).

Отмечалось, что группы из пограничников и медиков должны дежурить посменно, и все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае, если специалисты выявят человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания – его будут отправлять на дополнительные обследования.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.