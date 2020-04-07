Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк пояснила, зачем подала 1689 правок к так называемому антиколомойскому законопроекту.

Об этом она сказала в комментарии для НВ.

Она сказала, что не считала, как много правок отправила на рассмотрение. Депутат утверждает, что ее поправки нужны, чтобы привести принятый в первом чтении законопроект в соответствие с альтернативным проектом закона, который она подавала.

“Идеология законопроекта сохраняется. Единственное, что я привожу в порядок все кодексы в соответствие с тем, как эти кодексы должны действовать. Мы пишем законопроект под одного человека, а все эти кодексы ломаем. И возникает очень много противоречий”, — рассказала она.

У нее спросили, является ли подача ею правок некой попыткой сорвать принятие “антиколомойского” законопроекта. В ответ Василевская-Смаглюк сказала, что законодательством предусмотрена возможность принять законопроект без рассмотрения поправок, если удастся собрать на это 226 голосов.

Всего к законопроекту о банковском законе внесли уже более 16 тысяч правок.