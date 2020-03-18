Народный депутат группы "Довира" Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус после его пребывания во Франции, мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов.

Об этом сообщает секретариат комитета, а также аппарат Верховной Рады.

“Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с вышеупомянутым народным депутатом, для проведения необходимых тестов”, – сообщают в аппарате ВР.

На официальном сайте Комитета Верховной Рады по экологии сообщается, что на заседании, 12 марта, присутствовали 12 народных депутатов, 4 – отсутствовали.

В частности, в работе комитета принимали участие нардепы из четырех фракций “Слуги народа”, “Голос”, “ОПЗЖ”: Зиновий Андреевич (“СН”), Александр Фельдман (“ОПЗЖ”), Леся Василенко (“Голос”), Павел Якименко (“СН”), Игорь Кривошеев (“СН”), Андрей Задорожный (“СН”), Александр Мариковский (“СН”), Елена Криворучкина (“СН”), Эдуард Прощук (“СН”), Юлия Овчинникова (“СН”), глава комитета Олег Бондаренко (“СН”).

Ранее, Олег Бондаренко рассказал #Буквам, что все депутаты, которые контактировали с Шаховым самоизолировались.

“Не все (были на заседании, – ред.). И не все даже общались с господином Шаховым. По крайней мере господин Андрийович (нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович, – ред.) и господин Прощук (нардеп от “СН” Эдуард Прощук, – ред.) не общались. Они ушли с заседания комитета раньше”, – рассказал Бондаренко.

Юлия Овчинникова в комментарии одному из телеканалов подтвердила, что приняла решение самоизолироваться.

Известно, что очередное заседание комитета должно было состояться сегодня, 18 марта, но было перенесено.

При этом, Аппарат Верховной Рады Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины принимает соответствующие меры по дезинфекции и отслеживанию возможного распространения вируса. В частности, будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в комитетах, в работе которых принимал участие Сергей Шахов. Речь идет об экологическом комитете.

Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, ранее побывал во Франции с 8 по 11 марта. Сам нардеп сообщил, что находится дома, на карантине и чувствует себя нормально.

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