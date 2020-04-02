Об этом Шахов заявил в своем видео, которое записал после выписки из больницы.

Так, один из его подписчиков заявил, что в Украину вернулось 142 тыс. заробитчан и они не прошли обсервацию. Подписчик спросил у Шахова, не думает ли он, “что нам попросту “крышка”?

На это Шахов ответил следующее: “Коронавирус – это сымитированная богатеями болезнь, которые сегодня обрушили финансовые рынки и просто скупают акции. Это негодяи, которые за все ответят. В данный момент Президент Зеленский должен и обязан сделать заявление о расследовании о коронавирусе и думать, кому из стран предъявлять претензию. Я считаю, что здесь замешана Большая семерка”.

Опубліковано Сергієм Шаховим Вівторок, 31 березня 2020 р.

На видео с 14-й минуты.

Ранее другая подписчица спросила у Шахова, есть ли у него противотуберкулезная прививка БЦЖ?

Шахов ответил, что он верит украинских врачам, медсестрам, но не верит медицине и у него нет никаких прививок: “Ни от туберкулеза, ни от коронавируса, ни БЦЖ”.

Стоит отметить, что пока нет вакцины против нового коронавируса, а БЦЖ и есть противотуберкулезной вакциной.