Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За життя" Нестор Шуфрич считает, что COVID-вакцины Pfizer и Moderna якобы "вмешиваются в ДНК и РНК" человека.

Об этом сообщают #Буквы.

Соответствующее заявление нардеп сегодня сделал с трибуны Верховной Рады. Это произошло во время рассмотрения законопроекта, которым разрешается регистрировать вакцины от коронавируса COVID-19 до завершения клинических исследований.

В какой-то момент на трибуну вышел Нестор Шуфрич и начал агитировать за российскую вакцину “Спутник V”, говорить о ее “безопасности”. В качестве примера нардеп привел Венгрию, которая решила закупить вакцину у РФ.

“Вчера был здесь (в Украине, – ред.) с официальным визитом министр иностранных дел Венгрии (Петер Сийярто, – ред.). 2 млн доз на 10 млн населения: Венгрия подписала контракт с Россией на поставку “Спутника V”. Они (венгры, – ред.) еще не регламентировали у себя использование Sinovac – у них есть сомнения в эффективности китайской вакцины. Нас сегодня хотят привить вакциной, которая еще не очень воспринимается в мире (речь идет о Sinovac, – ред.), и мы еще даже не знаем, когда и как. С другой стороны, вакцина, которая уже сейчас подана на регистрацию и используется в Сербии, в Венгрии. Германия начинает регистрировать “Спутник V”. Мы ее не признаем только потому, что она российская. Сегодня предложена возможность изготовлять ее в Украине”, – заявил Шуфрич.

Он выразил мнение, что изготовление “Спутника” в Украине – “действительно в интересах наших граждан”.

Шуфрич также заявил, что “Спутник V” изготовлен “на принципах советской понятной прививки”, а при производстве Moderna, и Pfizer якобы используются технологии “по вмешательству в РНК и ДНК”.

“Я сегодня за то, чтобы в Украине была любая эффективная вакцина. “Спутник V” изготовлен на принципах, которые нам знакомы, на принципах “советской понятной прививки”. А другие – и Moderna, и Pfizer – это уже новейшие технологии по вмешательству в РНК и ДНК, и мы не знаем, как они будут действовать окончательно в будущем”, – объявил Шуфрич.

В конце своего выступления нардеп сообщил, что “будет вакцинироваться в Будапеште “Спутником V”, как и его семья.

Правдиво ли заявление Шуфрича?

Стоит отметить, что заявление нардепа о вакцинах Pfizer и Moderna не соответствует действительности.

Особенностью этих вакцин является то, что они являются РНК-вакцинами.

Так, обычно вакцины используют ослабленного возбудителя болезни или его часть, которые вводятся в организм и провоцируют выработку антител (“обучают” организм бороться с возбудителем).

Технология Pfizer и Moderna предлагает использовать не вирус или его часть, а фрагмент матричной РНК, помещенный в липидную оболочку (так называемую наночастицу). Речь идет о генетическом материале возбудителя болезни – коронавируса.

Матричная рибонуклеиновая кислота (мРНК), попадая в организм человека, провоцирует клетки воспроизводить белок коронавируса, с помощью которого он проникает в клетки. Эта РНК учит иммунитет бороться с инфекцией, создавая иммунную память.

То есть когда вакцинная РНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Этот белок действует как антиген: его обнаруживает иммунная система организма и обучается на нем (формируется иммунитет).

В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознает его по уже известному белку и уничтожает инфекцию, не давая развиться заболеванию.

Таким образом, в случае вакцин от Pfizer и Moderna речь идет не о “вмешательстве в РНК и ДНК”, а о введении в организм генетического материала вируса (мРНК), который способствует формированию иммунитета.

Стоит отметить, что использование вакцин Pfizer и Moderna уже одобрили ряд стран мира, в том числе США и государства-члены Евросоюза.

Кроме того, использование Pfizer одобрила Всемирная организация здравоохранения.