Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар обратилась с депутатским обращением в Министерство юстиции, в котором просит объяснить, на какие нормы ссылается ведомство при конфискации домашних животных, как "имущества".

Об этом Виктория Сюмар написала на своей странице в Facebook.

“У министра юстиции хотелось бы спросить, конечно, как бы чувствовал себя он, если бы его собаку забрали из дома за долги. Но пока спросила, какие именно нормы они используют для изъятия домашних животных, как “имущество” и главное, где и как их содержат. По результатам напишем изменения в законы. Потому что после таких историй все больше думаю, как собаки лучше от людей”, – написала Сюмар.

В частности , на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом появились объявления о продаже породистых собак. 22 мая на торги был выставлен “лот” – пит-буль 2015 рождения со стартовой ценой 112,50 грн. 25 мая – 2-летняя восточноевропейская овчарка со стартовой ценой 1300 грн.

Министр юстиции Денис Малюська написал Facebook, что это манипуляция, и собак отобрали не за долги.

“Этой конкретной собаке не повезло с хозяином и характером. Результат – укушенные прохожие, хозяин оштрафован… Суд постановил эту собаку конфисковать. Речь не идет о продаже за долги”, – написал Малюська.