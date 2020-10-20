Об этом шла речь во время ее выступления с трибуны парламента.

Сюмар осудила Зеленского за упоминания о достижениях революций 2004 и 2014, поскольку он, по ее словам, не имел к ним никакого отношения.

“Я много цинизма видела в этой Раде, но такого цинизма, честно скажу, не видела еще ни разу. Я увидела банального пиарщика и циника, который на всем святом умеет только пиариться. Который рассказывает, что он к двум революциям имел отношение. Я к ним имела отношение, а не он! Где он тогда был? Он членом играл на рояле, когда мы стояли на всех майданах страны”, — сказала она.

Также нардеп подчеркнула, что в своем выступлении президент должен был уделить внимание тому, куда движется страна, что будет с украинской армией и прочему, однако уделил внимание другому.

“Президент должен здесь сказать, куда движется страна — она ​​движется в Европу или в Россию, или она вообще застыла и простаивает сейчас. Президент должен был сказать, что происходит с армией — это его прямые полномочия. Почему она разрушается и почему он собирается ее сокращать, когда мы ее строили, ее вся страна строила последние 6 лет”, — отметила она.

Депутат также осудила Зеленского за то, что он критикует действия власти в 2014 году, хотя сам никогда не освобождал украинские территории.

“Он говорит о стране на “ты”, я тоже скажу. Ты рассказываешь о Крыме, ты рассказываешь о 2014 год — ты где был в 2014 году? Ты сколько отвоевал метров украинской земли? У тебя есть армия, которой не было в 2014 году . Ты отдал хоть один приказ о наступлении? Ты отступил!”, — добавила она.

По словам Сюмар, президент присваивает себе достижения, к которым не имеет отношения, и говорит о силовых структурах, которые использует против оппозиции.