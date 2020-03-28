Об этом нардеп написала в своем Telegram.
“Для того, чтобы больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. В связи с чем прошу всех, кто близко общался со мной в последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней”, – написала она.
Скороход добавила, что основной признак у нее – не чувствует никаких запахов.
- В Украине подтверждено 311 случаев COVID-19, из них 8 летальных.
- Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом.
- Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Александр Лукашев сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.
- У народного депутата от партии “Слуга народа” Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом.
- Народный депутат от группы “Довира” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, мог контактироватьс 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов.