Народный депутат от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1 млн 939 тыс. грн выигрыша от шести фирм.

Об этом свидетельствуют данные его декларации на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции.

Выигрыш он получил в один день, 26 января 2021 года, от шести различных фирм: Западный трейд, Киевский трейд, Днепровский трейд, Прикарпатский трейд, Подольский трейд и Айлот.

По данным YouControl, в первых пяти один и тот же бенефициар, указано, что среди их видов деятельности – “организация других видов отдыха и развлечений”.

Шестая фирма также занимается “организацией азартных игр”.

Павлюк – заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Полгода назад Павлюк уже декларировал подобные выигрыши в лотерею. Тогда сумма составила 900 000 гривен.