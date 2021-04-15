Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов поділився "жартом" про нардепа від "Європейської Солідарності" Володимира В'ятровича.

Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Кабанов поділився “жартом” із колегою по фракції Максимом Бужанським.

“За результатами вчорашнього засідання гуманітарного комітету можна впевнено стверджувати, що В’ятрович із відрубаною головою здатен ще дві години перейменовувати вулиці, ініціювати постанови й гуляти на бенкеті з приводу Голодомору”, – написав Кабанов.

Його співрозмовник відреагував на це “смайлами” й словом “ридаю”.

Варто зазначити, що 14 квітня відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ймовірно, саме про нього йшлося в “жарті”.

Серед питань, які розглядалися на засіданні, були: проєкт постанови про додаткові заходи з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту; проєкт закону щодо створення Меморіального простору пам’яті жертв трагедій Бабиного Яру та Голокосту; проєкт закону про дерадянізацію законодавства України та інші.

За підсумками цього засідання Володимир В’ятрович повідомляв, що комітет “підтримав знаковий проєкт постанови “Про додаткові заходи з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту”.

“За проголосували 6 членів комітету, 4 утримались. Незважаючи на те, що після цього голосування здійнявся скандал і “слуги народу” спробували переграти це рішення, для скасування власного рішення їм забракло одного голосу. Постанова, підтримана профільним комітетом, визнає неприпустимою участь у реалізації заходів із вшанування Бабиного Яру громадян і організацій держави-агресора. Документ доручає уряду затвердити державний проєкт Концепції розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру, розроблений в Інституті історії України”, – наголосив В’ятрович.