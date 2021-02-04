Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Под телеканалом “НАШ” сегодня было очередное сборище бесполезных псевдопатриотов, которые считают, что агрессия и бардак спасут страну от всех бед. Стандартные фразы о “промывании мозгов” и никаких конкретных обвинений. Вместо того, чтобы разрушать – начните строить. Все нормальные люди сейчас заняты тем, что спасают жизни, учат наших детей, развивают страну и платят налоги. А что делаете вы, уважаемые “националисты”? Стравливание людей и несете в массы свои бредовые идеи? Идите лучше работать!” – написал Дмитрук.

Кроме того нардеп эмоционально отреагировал на тендер на исследование поведения геев и обозвал их “педиками”.

“Товарищи! Из госбюджета страны будет выделено более 10 млн гривен, извините, на педиков …. у меня все …”, – написал он.