Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук после прямого эфира программы "Свобода слова" на ICTV признала, что сознательно использовала информацию о том, что президент Петр Порошенко "поздравлял Владимира Путина с Днем России в 2014-м".

Об этом сообщают #Буквы.

Так, во время прямого эфира Верещук заявила: “Мы между собой на сегодня не можем договориться, является Путин врагом или можно его поздравлять, как господин Порошенко, например, 12 июня (2014 года — ред.) поздравлял с Днем России, когда уже был Славянск, Краматорск и так далее”.

Это заявление вызвало удивление и возмущение со стороны пятого президента Петра Порошенко: “Вы врете!”

Ирина Верещук потребовала от Порошенко взять свои слова назад.

Во время рекламного перерыва, когда зрители уже не видели и не слышали этого разговора, Ирина Верещук заявила, что взяла информацию о “поздравлении Путина” с сайта украинского телеканала “24 канал”, а те в свою очередь ссылались на заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Но во время прямого эфира Ирина Верещук не говорила, что источником фейка является пресс-секретарь российского президента.

“Я вам показываю гибридную войну. Я взяла “24 канал” и читаю четко: “Порошенко поздравил Путина с Днем России”. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Пусть теперь объяснят (указывая на Порошенко)”.

В ответ Петр Порошенко указал, что первоисточником фейка был пресс-секретарь Путина, но на это Верещук ответила: “И что?”

“Почему вы (в эфире) не сказали, что об этом сообщил пресс-секретарь Путина? “24 канал” цитирует российского президента. Это ваша манипуляция”, – заявил Петр Порошенко.

В ответ Верещук парировала: “Нет, это вы минипулятор, вы провокатор. Где на сайте Президента Украины опровержение?”

Петр Порошенко: “Вот зайдите и посмотрите!”.

“Когда CNN сообщал, что-то со ссылкой на Усаму бен-Ладена, то это не означает, что слова Усамы бен-Ладена правдивы. Они просто цитируют слова Усамы бен-Ладена – указывают источник информации”, – заявил ведущий Вадим Карпяк.

“Правильно. И как тогда действует президент той страны?” – спросила Верещук.

“Вот никак. В Америке он точно не реагирует”, – ответил ведущий.

“Ну тогда все – Порошенко все правильно сделал”, – ответила нардеп от “Слуги народа”.

Действительно, 12 июня 2014 информацию о поздравлении Путина со стороны Порошенко распространяли ряд украинских СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Официальный Киев не писал о таком поздравлении, но сообщалось, что Петр Порошенко выразил протест президенту России.