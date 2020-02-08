Этот момент зафиксировали журналисты “24 канала”.
6 февраля, когда нардепы голосовали за правки к законопроекту о рынке земли, Тищенко снимал сторис для подписчиков в соцсети.
В частности, он снимал Юлию Тимошенко, которая заняла место спикера Парламента, Дмитрия Разумкова, заблокировав трибуну.
“Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы закон были проголосованы. Не буду тыкать пальцами, некоторые против того, чтобы все было по закону. Сегодня очень много журналистов, очень много зрителей. В целом, работа кипит”, – сказал Тищенко.
В этот момент прозвучал призыв голосовать, но нардеп никак не мог найти свою карточку.
Таким образом, народный избранник пропустил голосование по причине того, что был занят соцсетями.
- В январе народный депутат от партии “Слуга народа” Николай Тищенко собрал друзей в своем ресторане “Сейф” на вечеринку Vip-похмелка после Нового года.