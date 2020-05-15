Об этом на своей странице сообщил народный депутат от партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко в Facebook.

На фото видно, что Тищенко носит устройство японского производителя Air Doctor.

“Николай Тищенко пользуется устройством под названием “air doctor”. Что это? Это такой бейдж, который ты вешаешь себе на грудь и он якобы должен защитить тебя от коронавируса. Это не просто смешно, но и невероятно грустно”, – написал нардеп.

Гончаренко отметил, что этот “блокатор вируса” может быть опасен для здоровья.

“Мало того, что это лохотрон, так еще и может быть опасно для здоровья. В этом бейдже есть диоксид хлора. По утверждению ученых из США и Великобритании, диоксид хлора вызывает раздражение глаз, носа, боль в горле, чувство сдавленности в груди, головную боль, повышенную температуру, свистящее дыхание, учащенное сердцебиение и спутанность сознания. Как подумаю, кто управляет нашей страной, становится просто страшно”, – подчеркнул политик.

Нардеп напомнил, что в апреле такой специальный значок – “блокатор вируса” – начал носить пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков. Потом он заразился коронавирусом и 12 мая вместе с женой был госпитализирован с пневмонией.

#Буквы обратились за комментарием к нардепу Тищенко, но он пока не ответил на вопросы.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел “жесткий разговор” с нардепом от “Слуги народа” Николаем Тищенко по поводу работающего в условиях карантина ресторана “Велюр”.