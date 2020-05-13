Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что не имел "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном "Велюр".

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним о опубликованной журналистами информации о работе “Велюра” в карантин, Тищенко сказал: “С президентом? Про “Велюр”? Вы шутите сейчас?”.

По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.

“У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем…

В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так”, – сказал Тищенко.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел “жесткий разговор” с нардепом от “Слуги народа” Николаем Тищенко по поводу работающего в условиях карантина ресторана “Велюр”.