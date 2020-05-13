Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним о опубликованной журналистами информации о работе “Велюра” в карантин, Тищенко сказал: “С президентом? Про “Велюр”? Вы шутите сейчас?”.
По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.
“У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем…
В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так”, – сказал Тищенко.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел “жесткий разговор” с нардепом от “Слуги народа” Николаем Тищенко по поводу работающего в условиях карантина ресторана “Велюр”.
- Журналисты выяснили, что ресторан Николая Тищенко “Велюр”, расположенный на улице Льва Толстого в Киеве, продолжает работать во время карантина. Журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан “Велюр” приезжают гости и проводят там по несколько часов. Среди гостей — народные депутаты и бизнесмены.
- Тищенко, в свою очередь, заверил, что в “Велюре” он “иногда проводит личные встречи”.
- Позже в ресторан “слуги” Тищенко с проверкой пришла полиция.