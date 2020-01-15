Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Подала в суд на бездействие Генерального прокурора и всего нового “реформированного” Офиса Генпрокурора. Не знаю, как там с реформами, но с нарушением закона все, как и было раньше: чихать прокурорам на законы и даже на Уголовный процессуальный кодекс. За полтора месяца Офис генпрокурора так и не смог внести в Единый реестр досудебных расследований наше с Ольгой Стефанишиной заявление об угрозах “отбить бошки” в наш адрес, прозвучавшие на заседании парламентского комитета от представителей фарммафии”, – говорится в сообщении.

Устинова подчеркнула, что по закону Офис Генпрокурора обязан зарегистрировать заявление (внести в ЕРДР) в течение 24 часов.

“Прошло полтора месяца, и нам просто прислали отписку о том, что передают наше заявление друг другу по кругу, но не регистрируют. То есть – плевали прокуроры и на закон, и на угрозы, тогда как машина фармацевтического лоббиста и дальше каждый день припаркована возле Министерства здравоохранения на министерской парковке, въезд на которую разрешен только работникам через шлагбаум”, – отметила нардеп.

Она добавила, что спрашивала касательно лоббиста у Министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

“Кстати, спрашивала у министра Зоряны Скалецкой – говорит, что не видела и ничего об этом не знает. Прямо эпидемия какая-то – глухоты, слепоты и нарушения законов. Итак, если прокуроры отказываются выполнять свою работу, придется заставить их это делать через суд”, – резюмировала Устинова.

Напомним, ранее в партии “Голос” завили, что заместитель директора фармкомпании “ИнтерХим”, экс-советник главы Минздрава Зоряны Скалецкой Александр Чумак во время заседания комитета угрожал народным депутатам.

«Давайтє начінайтє, бо я щас їм бошкі атаб‘ю», – сказав Олександр Чумак, екс-радник (а по факту досі радник) міністра охорони здоров‘я Zoryana Skaletska, коли я представила законопроект 2089 про зниження цін на ліки в Україні сьогодні на Комітеті. Це так колишній працівник (чи досі працівник?) фармацевтичної компанії, який невідомо що робить в залі комітету, сидячи поряд із заступником міністра Андрієм Семиволосом, вказує, що треба робити з авторами законопроекту (тобто мною та Ustinova Alexandra). І дає команду дистриб‘юторам і фармвиробникам «валити» наш законопроект. З одного боку, це реально страшно, коли така людина прямо висловлює погрози. З іншого, я точно розумію, на який мозоль наступили ми з Сашею тим, хто хоче лишити ціни на ліки надвисокими в Україні. Напевно, через це Комітет сьогодні провалив наш законопроект 2089 і рекомендуватиме Раді відправити його на доопрацювання-тобто в утиль. Або члени Комітету, включно з Mihail Radutsky бояться, що їм повідривають бошки за реальні зміни на благо пацієнтів. Або… інших пояснень я не маю( Так от, шановні друзі. Я НЕ БОЮСЯ. Зміни, особливо в такій чутливій сфері, як охорона здоров‘я – це завжди важко.

Але це потрібно мільйонам українців, які сьогодні втридорога переплачують за ліки в наших аптеках. Тому дуже чекаю розгляду проекту закону в залі парламенту і сподіваюся, що там рука фарми не така всемогутня. Далі точно буде 😉 #ЗдоровяНаціїСмертьВорогам

#РеваншАстанавісь Опубликовано Ольгой Стефанишиной Среда, 27 ноября 2019 г.