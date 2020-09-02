Об этом он написал в Facebook.
“Сдал вчера положительный тест на COVID-19. Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе. Всем, кто уже пожелал мне выздоровления, спасибо за поддержку и заботу. Желаю всем беречь себя и не болеть”, – написал нардеп.
На сайте Верховной Рады при этом отмечено, что вчера на заседании парламента Крулько отсутствовал.
- Ранее сообщалось, что лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко вышла из критического состояния, которое вызвал COVID-19. Политик продолжает лечение.