Об этом он написал в Facebook.

“Сдал вчера положительный тест на COVID-19. Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе. Всем, кто уже пожелал мне выздоровления, спасибо за поддержку и заботу. Желаю всем беречь себя и не болеть”, – написал нардеп.

На сайте Верховной Рады при этом отмечено, что вчера на заседании парламента Крулько отсутствовал.