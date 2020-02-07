Нардеп от «Батькищины» написал заявление на «слугу народа», обматерившего его в Раде

Народный депутат от фракции "Батькивщины" Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на своего коллегу от фракции "Слуги народа" Максима Ткаченко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Так, вчера во время пленарного заседания Верховной Рады, которая пыталась рассмотреть законопроект о запуске рынка земли, между Ткаченко и Кучеренко произошла перепалка, во время которой “слуга народа” заявил нардепу от “Батькивщины”:

“А за клоуна, бл*, вы сейчас п*зды получите. Вы поняли? За клоуна”.

В связи с этим, Кучеренко написал заявление в полицию на Ткаченко и намерен жаловаться в Комитет по регламенту и депутатской этике.

“Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой ОГА в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от “Слуги народа” и его хулиганским поведением”, – подчеркнул депутат.

Он добавил, что отзовет заявление, если Ткаченко с трибуны Парламента принесет “извинения ему лично и в его лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец”.