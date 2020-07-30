Бывший народный депутат Александр Бригинец продал свои права на музыкальный телеканал O-TV депутату от "Оппозиционной платформы - За життя" Вадиму Рабиновичу.

Об этом Бригинец сообщил “Детектору медиа”.

Рабинович стал владельцем 50% ООО “Музыкальный канал О-ТВ”, которыми владел Бригинец. Остальные 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику на общественных началах Вадима Рабиновича.

Сумма сделки – 2 млн 766 тыс. гривен.

Бригинец рассказал, что пока был в Р аде, назначенное руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.

Он уточнил, что кандидатуру Рабиновича согласовали “под обещание”, что канал будет оставаться музыкальным и действовать согласно украинскому законодательству.

“Хотя то, что было раньше, мне не очень нравилось. Начальство не очень продвигало украинскую музыку, но я как депутат не мог влиять на его деятельность”, – добавил Бригинец.

Напомним, что Вадим Рабинович недавно был совладельцем спутникового телеканала Rabinovich TV (ООО “Ньюс Нетворк”). Но в июне 2020 продал свою долю 50% киевскому ООО “Тауэр групп” (конечные бенефициарные владельцы – народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар и адвокат Сергей Турчинов). Остальные 50% принадлежат британской компании “Лонгера лимитед” (конечный бенефициарный владелец – Юрий Алексеенко).