Об этом Бригинец сообщил “Детектору медиа”.
Рабинович стал владельцем 50% ООО “Музыкальный канал О-ТВ”, которыми владел Бригинец. Остальные 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику на общественных началах Вадима Рабиновича.
Сумма сделки – 2 млн 766 тыс. гривен.
Бригинец рассказал, что пока был в Р аде, назначенное руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.
Он уточнил, что кандидатуру Рабиновича согласовали “под обещание”, что канал будет оставаться музыкальным и действовать согласно украинскому законодательству.
“Хотя то, что было раньше, мне не очень нравилось. Начальство не очень продвигало украинскую музыку, но я как депутат не мог влиять на его деятельность”, – добавил Бригинец.
Напомним, что Вадим Рабинович недавно был совладельцем спутникового телеканала Rabinovich TV (ООО “Ньюс Нетворк”). Но в июне 2020 продал свою долю 50% киевскому ООО “Тауэр групп” (конечные бенефициарные владельцы – народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар и адвокат Сергей Турчинов). Остальные 50% принадлежат британской компании “Лонгера лимитед” (конечный бенефициарный владелец – Юрий Алексеенко).
- С 1 августа 2020 года “1 + 1 медиа” прекращает сотрудничество с провайдером Lanet (ООО “Сеть Ланет”) в связи с досрочным прекращением действия договора.