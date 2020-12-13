Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19, поскольку считает эту болезнь "выдуманной".

Об этом он рассказал в эфире телеканала “Наш”.

“Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19”, – сказал он, дискутируя с экономическим экспертом Василий Федин.

“Мы не имеем выводов, которым можем доверять. Выводы по вакцине, заслуживающие доверия, определяются не одним днем ​​и не международными организациями, а порой и последствиями, и побочными эффектами: они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70 %, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит”, – сказал депутат,.

Камельчук назвал “ловушкой” расходы крупных сумм на закупку вакцин правительством страны.