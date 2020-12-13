Об этом он рассказал в эфире телеканала “Наш”.
“Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19”, – сказал он, дискутируя с экономическим экспертом Василий Федин.
“Мы не имеем выводов, которым можем доверять. Выводы по вакцине, заслуживающие доверия, определяются не одним днем и не международными организациями, а порой и последствиями, и побочными эффектами: они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70 %, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит”, – сказал депутат,.
Камельчук назвал “ловушкой” расходы крупных сумм на закупку вакцин правительством страны.
- Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.