Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

Он рассказал, что уже второй день находится на самоизоляции после того, как ему поставили подозрение на коронавирусную инфекцию. Положительный результат теста он получил сегодня.

“Температура пару дней держится в районе 37 градусов, небольшая ломота в теле, под вечер болит голова”, – сказал он.

Также Беленюк пообещал вести блог о том, как он борется с болезнью.