Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.
Он рассказал, что уже второй день находится на самоизоляции после того, как ему поставили подозрение на коронавирусную инфекцию. Положительный результат теста он получил сегодня.
“Температура пару дней держится в районе 37 градусов, небольшая ломота в теле, под вечер болит голова”, – сказал он.
Также Беленюк пообещал вести блог о том, как он борется с болезнью.
- Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер фракции “Европейской солидарности” Петр Порошенко заболел коронавирусом.