Об этом нардеп написал в соцсети Facebook.
Дмитрий Гурин отметил, что в Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одного из отделений, вакцинироваться согласились 20% врачей.
“Сама заведующая уже дважды болела COVID-19, но “не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации”. Что это означает на практике? 80% “врачей” нужно уволить, а их зарплату отдать 20%”, – сказал депутат.
По его мнению, людей, которые не считают нужным делать прививки, нельзя считать врачами.
“Спрашивают: “Кто же тогда будет лечить?” Очевидно, люди, которые не считают нужным вакцинироваться, не могут считаться врачами, поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи. Они и будут лечить”, – резюмировал Гурин.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса COVID-19. На этот момент подписаны предварительные соглашения с шестью производителями.