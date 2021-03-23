Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин считает, что нужно увольнять врачей, которые отказываются вакцинироваться против COVID-19.

Об этом нардеп написал в соцсети Facebook.

Дмитрий Гурин отметил, что в Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одного из отделений, вакцинироваться согласились 20% врачей.

“Сама заведующая уже дважды болела COVID-19, но “не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации”. Что это означает на практике? 80% “врачей” нужно уволить, а их зарплату отдать 20%”, – сказал депутат.

По его мнению, людей, которые не считают нужным делать прививки, нельзя считать врачами.

“Спрашивают: “Кто же тогда будет лечить?” Очевидно, люди, которые не считают нужным вакцинироваться, не могут считаться врачами, поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи. Они и будут лечить”, – резюмировал Гурин.