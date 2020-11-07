Заявление о сложении депутатских полномочий появилось на Facebook-странице Андриевича.

“Складываю депутатские полномочия в связи с избранием меня на должность Надвирнянского городского главы Надвирнянского района Ивано-Франковской области”, – написано в заявлении.

По данным Центральной избирательной комиссии, Андриевича выдвинули на должность городского главы Надвирной от партии “Слуга народа”. За него проголосовало 62,24% избирателей (7097 человек). К слову, нардеп победил со значительным отрывом. Его ближайший конкурент получил всего 11,77% голосов.