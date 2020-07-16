Нардеп от «Слуги народа» во время заседания Рады переписывалась о перспективах партии «За будущее» в Запорожской области.

В переписке, которую снял фотограф #Букв, она отмечает, что партия имеет хорошие шансы.

«Майбах с хорошей перспективой. Это Аваков и Беня», – пишет депутат.

В то же время ее собеседник указывает, что партия имеет шансы набрать около 2% и ее продвигают в Запорожской области под Геннадия Фукса (депутат облсовета от «Батькивщины»). Собеседник также отмечает, что партия имеет перспективы на Западе Украины.

На это нардеп указывает, что есть идея, как раскрутить партию и в области.

«Есть мысли. Но я думаю », – написала представительница «Слуги народа», которая избралась в Запорожской области.

«Майбах» – так в монобольшинстве называют группу «За будущее» Игоря Палицы, который сейчас развивает одноименную партию.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Соответствующее постановление приняла в среду Верховная Рада.

Также Рада перенаправила из Фонда по борьбе с коронавирусом почти 1,3 млрд гривен на проведение местных выборов.

Юрий Луценко в интервью Буквам рассказывал ранее, как формируют эту партию и что она станет конкурентом партии Бориса Филатова «Пропозиция». Он также отметил, что на Киевщине почти все мэры ориентируются на партию Палицы.