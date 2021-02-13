Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народный депутат Украины Владислав Поляк, которому вчера объявили подозрение, потеряет свои полномочия, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании.

Об этом сообщила пресс-служба Парламента.

“Кнопкодавство“ – это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически”, – сказал Разумков.

По его словам, Верховная Рада комплексно подходит к вопросу борьбы с “кнопкодавством”. На сегодня уже есть первые решения.

“Места на задних рядах, которые не закреплены за народными депутатами и где, возможно, происходили такие позорные явления, отключены от системы “Рада”. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп”, – добавил глава Парламента.

Кроме того, он анонсировал дополнительную установку четырех камер видеонаблюдения в зале пленарных заседаний.

“Программа максимум – перейти на новую систему “Рада” или ее аналоги, чтобы полностью исключить неперсональное голосование. Есть разные варианты, начиная с сенсорных кнопок, и заканчивая отпечатком пальца. Но мне бы очень хотелось, чтобы “кнопкодавство” осталось в истории и последние события только были в хрониках, а не в стенах Парламента”, – резюмировал Разумков.