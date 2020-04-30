Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook.
По словам Холодова, он отправился на Кипр, потому что там была запланирована операция у его сына.
Уже там народный депутат якобы почувствовал ухудшение здоровья и заподозрил у себя коронавирус, потому что сидит в Верховной Раде недалеко от депутатов Владимира Ватраса и Руслана Горбенко.
“Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждали медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка. Трижды от 19 марта ко мне домой вызвали врачей”, – написал депутат.
При этом Холодов подчеркнул, что тест на коронавирус ему так и не был сделан.
“Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки”, – уточнил он.
На протяжении необходимого срока народный депутат находился на самоизоляции и теперь планирует вернуться в Украину сегодня, 30 апреля.
- Ранее сообщалось, что депутат от партии “Слуга народа” Андрей Холодов выехал на время общенационального карантина в связи с коронавирусом на Кипр.