Заместитель главы депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, как будет начинаться первая в этом году пленарная неделя.

Об этом он сообщил в Telegram.

Традиционно в понедельник состоится заседание глав фракций у спикера Парламента.

Парламентарии должны собраться в 10:15.

“Тема – кнопкодавство, и какие меры были предприняты для его избежания в будущем… Может наконец-то, через месяц расследования, узнаем от Управления госохраны, кто же этот загадочный человек, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде”, – сообщил Железняк.