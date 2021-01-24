Об этом он сообщил в Telegram.
Традиционно в понедельник состоится заседание глав фракций у спикера Парламента.
Парламентарии должны собраться в 10:15.
“Тема – кнопкодавство, и какие меры были предприняты для его избежания в будущем… Может наконец-то, через месяц расследования, узнаем от Управления госохраны, кто же этот загадочный человек, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде”, – сообщил Железняк.
- Ранее сообщалось, что в Верховной Раде состоялось закрытое заседание председателей фракций с участием руководства Правительства и НАК “Нафтогаз” по поводу тарифов.