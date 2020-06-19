Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в сессионном зале Парламента читал Telegram-сообщение об автомобиле Tesla, на котором он приехал на шоу "Свобода слова". Машины нет в его декларации.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, накануне журналистка и телеведущая Наталья Влащенко в своем Telegram написала, что Ярослав Железняк приезжал на программу “Свобода слова” на автомобиле Tesla, и что этот автомобиль не указан в декларации нардепа.

Именно это сообщение в зале Парламента читал Железняк.

Фото: Богдан Бортаков, #Буквы

Стоит отметить, что в электронной декларации нардепа, опубликованной на сайте НАПК, указаны три автомобиля, которыми владеет Железняк и его жена: Audi A4, 2016 года выпуска (собственность Ярослава Железняка), Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 MATIK (собственность жены – Антуанетты). Еще у супруги нардепа есть право пользования на авто Renault Zoe, 2017 года.

Tesla в этом перечне нет.