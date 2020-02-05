Народного депутата от "Европейской Солидарности" Софию Федину вызывают в Государственное бюро расследований для вручения подозрения.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Соответствующую повестку подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Федину ждут в здании ГБР на улице Симона Петлюры, 15 в четверг, 6 февраля, в 11:00.

“По поручению генерального прокурора 3 февраля 2020 года следователем Государственного бюро расследований… на 6 февраля 2020 года вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия – вручения письменного сообщения о подозрении”, – отметили в пресс-службе.

Повестку о вызове отправили по адресу регистрации Федины, фактического проживания и по месту работы.

Ей вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому “в связи с его государственной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

Напомним, 26 октября прошлого года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.

1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.