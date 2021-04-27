Про це Гончаренко написав у Facebook.
“Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого по ситуації на зимовій сесії. Розгляд скарги від президента ПАРЄ Демса через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня”, – пише нардеп.
Своєю чергою, народний депутат від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв закликав інші делегації до бойкоту всіх засідань в рамках ПАРЄ.
“Я вважаю, що після цього українська делегація має бойкотувати асамблею. І не тільки сама, а й провести перемовини з іншими делегаціями та окремими делегатами щодо бойкоту всіх засідань в рамках ПАРЄ”, – написав Ар’єв у Facebook.
- Раніше повідомлялося, що президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Демс перервав виступ депутата Верховної Ради та члена української делегації Олексія Гончаренка через демонстрацію українського прапора. Нардеп таким чином хотів нагадати про те, що в проєкті доповіді щодо стратегічних пріоритетів Асамблеї упустили тему територіальної цілісності та суверенітету держав-членів Ради Європи.