Высший антикоррупционный суд арестовал нардепа Александр Юрченко, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал, с возможностью войти под залог.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале суда.

Судья ВАСК объявила о решении выбрать нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 9 ноября текущего года.

Нардеп может быть освобожден из-под стражи в случае внесения залога в размере 1428 прожиточных минимумов, что составляет 3 млн 1656 грн.

В случае внесения залога нардеп будет обязан прибывать к детективу по первому вызову, а не отлучаться из Киева, сообщать об изменении места жительства и работы, сдать на хранение заграничный паспорт и носить электронный браслет.

Кроме того, Юрченко будет запрещено общаться с другими людьми об обстоятельствах дела, в частности — с другим подозреваемым, “доверенным лицом” нардепа Иваном Фищенко.

Юрченко может обжаловать это решение суда в течение 5 дней.

Напомним, 18 сентября Юрченко не пришел в Высший антикоррупционный суда, где ему должны были избрать меру пресечения. Причиной неявки был назван “контакт с больным коронавирус COVID-19”.

Дело Юрченко

Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.

Впоследствии глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.

15 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы, где доверенное лицо нардепа Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 тысяч долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.

На видео также присутствует и Юрченко, который говорит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу.

17 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил нардепу Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу Александру Юрченко по делу о получении взятки. Впоследствии Венедиктова все же подписала уведомление о подозрении Юрченко и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.