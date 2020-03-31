Народного депутата от группы "Довира" Сергея Шахова, у которого 18 марта диагностировали заражение коронавирусом COVID-19, выписали из больницы.

Об этом он заявил во время видеотрансляции в Facebook.

Политик пояснил, что у него уже чистые легкие, потому он попросил медиков отправить его домой, чтобы освободить место для других пациентов.

Результаты тестирования на наличие у него COVID-19 еще неизвестны.

“Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы”, – рассказал Шахов.

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