Об этом он заявил во время видеотрансляции в Facebook.
Политик пояснил, что у него уже чистые легкие, потому он попросил медиков отправить его домой, чтобы освободить место для других пациентов.
Результаты тестирования на наличие у него COVID-19 еще неизвестны.
“Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы”, – рассказал Шахов.
- 18 марта стало известно, что у народного депутата от группы “Довира” Сергея Шахова обнаружили коронавирус COVID-19. До этого он вернулся из Италии. Информацию об инфицировании нардепа подтвердили в МОЗ Украины.