Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что народный депутат от “Оппозиционной платформы “За життя” Олег Волошин в конце феврале встречался с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером, у которого диагностировали заражение коронавирусной инфекцией.

“После плевков и брызганья слюной с визгом о “соросятах-поросятах” депутата Волошина все же изолировали. Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов. Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО”. Надеюсь, обсервациям будет полной”, – написала Сюмар, отметив, что это – не шутка.

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook также отметил, что Волошин контактировал с больным коронавирусом и нужно вводить карантин на “Печерских холмах”.

“Народный депутат Украины контактировал с больным короновирусом, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады. А на заседаниях Верховной Рады было старое и новое Правительство, Президент и куча других чиновников. Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах”, – написал он.

В комментариях под постом Сюмар украинцы также предлагают отправить в изоляцию всю фракцию “ОПЗЖ”. Так, экс-нардеп Борислав Береза предлагает фоакцию ОПЗЖ отправить на длительный карантин.

“Простите, что интересуюсь, Виктория Сюмар, но разве не стоит всю фракцию ОПЗЖ, которая близко коммуницировала с Волошиным отправить на карантин? Можно на длительный”, – написал он.

“Колегы, это не смешно. Не дай Бог подтвердится, фактически нужно будет Парламент на карантин закрывать … Сколько у него контактов было за это время в Раде независимо от политической и фракционной принадлежности? Множество!”, – пишет бывший советник экс-министра молодежи и спорта Павел Булгак.