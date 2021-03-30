Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым разрешается призывать на военную службу резервистов без объявления мобилизации.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о проекте закона № 3553, за который проголосовали 256 нардепов.

Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Законопроектом предусмотрено реформирование местных органов военного управления. Так, на базе районных, городских военных комиссариатов, военных комиссариатов АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя будут созданы территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Также предусмотрено введение в Украине воинского учета резервистов. Персональные и служебные данные будут вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Учет будут осуществлять районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Одним из ключевых положений проекта закона является внедрение нового вида военной службы – по призыву среди резервистов в особый период.

Решение о таком призыве будет принимать президент Украины “для оперативного доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период” (как известно, “особый период” действует в Украине с начала войны в Донбассе).

На период службы за резервистами обязаны сохранить рабочее место. Также будут сохранены средняя зарплата и другие соцгарантии. Безработные призывники из рядов резервистов смогут получать минимальную зарплату от государства.

Как ранее пояснял журналистам руководитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (“Слуга народа”), законопроект позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

“Законопроект касается внедрения нового вида службы, что предусматривает контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период, – ред)… Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв”, – отметил нардеп.

По его словам, в этот резерв войдут граждане, “которые уже отслужили, имеют боевой опыт”.

Этим же законопроектом предусмотрено усиление ответственности (в частности штрафов) за уклонение от военной службы (мобилизации).