Нардепы разрешили судам на время карантина рассматривать уголовные дела онлайн

Народные депутаты Верховной Рады Украины разрешили судам на время карантина проводить судебные заседания на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, за принятие законопроекта №3276 проголосовали 310 депутатов.

Согласно документу, рассмотрение вопросов, отнесенных к полномочиям следственного судьи, суда (кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей) по его решению, принятому по собственной инициативе или по ходатайству стороны уголовного производства, может быть проведено в режиме видеоконференции, о чем уведомляются стороны уголовного производства в порядке, определенном статьей 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

При этом, следственный судья, суд не вправе принять решение о проведении судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции, в котором за пределами здания суда находится подозреваемый (обвиняемый), если он против этого возражает.

Отмечается, что участие защитника в судебном заседании обеспечивается в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время досудебного расследования и во время судебного рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущей постановления о содержании под стражей.

Кроме того, в случае невозможности определить следственного судью в соответствующем суде (кроме Высшего антикоррупционного суда), местный суд вносит мотивированное представление о передаче ходатайства, которое должно рассматриваться следственным судьей для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в другой суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента поступления такого представления, главой соответствующего суда апелляционной инстанции (главой Кассационного уголовного суда Верховного Суда в случае передачи между судами в пределах юрисдикции различных апелляционных судов) рассматривается вопрос о передаче ходатайства на рассмотрение в другой суд, о чем поставляется соответствующее постановление. Споры о подсудности между судами в данном случае не допускаются.

В случае невозможности в определенный УПК срок судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме ходатайства, поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд, оно может быть передано на рассмотрение в другой суд, определенный в порядке, который установлен частью третьей статьи 35 этого Кодекса или рассмотрено главой, а в его отсутствие другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов в порядке, предусмотренном абзацем шестым этого пункта.