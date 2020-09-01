Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-сироти и дети, лишенные родительской опеки, которые имеют инвалидность, смогут жить в приемных семьях до 23 лет.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3594 проголосовали 340 народных депутатов.

Документом предлагается внести изменения в Семейный кодекс Украины и закон “Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки”.

Изменения позволят детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста (независимо от того, учатся ли они в учреждениях профессионального, профессионально-технического, высшего образования).

Органы местной власти должны обеспечить предоставление им социальных (социальная адаптация, дневной уход, социальная реабилитация и другие), медицинских, реабилитационных и других услуг.

Согласно действующему законодательству, дети-сироты с инвалидностью, не вступившие в вузы, могут находиться в приемных семьях, детских домах семейного типа до достижения 18-летнего возраста.

До 23 лет такое право имеют лишь те дети, которые учатся в учреждениях профессионального, профессионально-технического, высшего образования.