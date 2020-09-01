Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3103 проголосовал 341 народный депутат.

Целью законопроекта является освобождение от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц, которые фактически проживают в местах проживания (ночевки).

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 268 Налогового кодекса Украины.

Согласно пояснительной записке, Налоговым кодексом установлен перечень категорий лиц, которые не могут быть плательщиками туристического сбора. Но среди этих категорий нет внутренне перемещенных лиц, “хотя очевидно, что их прибытие в тот или иной населенный пункт и проживание там является следствием внешних обстоятельств” – в частности, оккупации части территории Украины, военных действий.

“Но пока что внутренне перемещенные лица, которые продолжают проживать в отелях, санаториях и т.п., должны платить туристический сбор по месту фактического проживания на подконтрольной правительству Украины территории, что отрицательно влияет на их материальное положение и ставит их в невыгодное положение по сравнению с другими гражданами Украины”, – подчеркивается в записке.

Законопроект призван решить эту коллизию.