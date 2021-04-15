Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт №4539 підтримали 305 народних депутатів.

Проєктом Закону деталізовано перелік осіб, які матимуть право на отримання пільг при сплаті консульського збору за вчинення окремих консульських дій в закордонних дипломатичних установах України під час перебування за кордоном.

Законопроєктом передбачено, що:

– за оформлення в закордонних дипломатичних установах України паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю І та ІІ групи та дітям з інвалідністю консульський збір не справляється;

– за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненнями осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2, осіб з інвалідністю І та ІІ групи та дітей з інвалідністю консульський збір не справляється.

Фото: #Букви