Народные депутаты хотят запретить украинцам жаловаться Уполномоченному по правам человека на деятельность президента, парламента и Кабинета министров.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Это предусмотрено в соответствующем законопроекте №5019.

Проектом Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека” предлагается предусмотреть перечень государственных органов, деятельность которых не может быть предметом индивидуальной жалобы к Уполномоченному. В частности, законопроект предусматривает, что действие закона не распространяется на деятельность президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, а также судей Конституционного Суда Украины и судов других судов.

Отмечается, что такое исключение необходимо учитывая статус указанных государственных органов.

“Однако, исключение деятельности таких органов из-под сферы действия Закона не означает, что Уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путем предоставления экспертизы проектов актов, осуществление публичных заявлений и выступлений, предоставление оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основных свобод”, – говорится в пояснительной.

Документ предлагает изменить требования к кандидату на должность омбудсмена. Его возраст хотят снизить до 35 лет, а также предусмотреть, что кандидат на должность должен обладать высокими моральными качествами и иметь опыт правозащитной деятельности не менее 5 лет.

Предполагается изменить и сам порядок выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного. Согласно проекту, выдвижение возможно не только главой парламента и народными депутатами, но и общественными объединениями, осуществляющими правозащитную деятельность.

Закон предлагает голосовать за избрание Уполномоченного на пленарном заседании ВР бюллетенями для тайного голосования.

Проект закона уже рассмотрел комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР.