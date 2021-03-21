Об этом сообщил “слуга народа”, заместитель глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

“Инициируем вместе с коллегами проведение внеочередного заседания ВР для принятия постановления о предоставлении оценки тех событий, которые произошли вчера под Офисом президента. Буду предлагать заслушать правоохранительные органы. Все граждане страны должны знать фамилию заказчика вчерашних провокаций на Банковой. Виновные должны быть наказаны”, – отметил Качура.

В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.

Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.

Напомним, что Офис президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.

Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки территории и фасадов Офиса президента после вчерашней акции протеста составит примерно 80 000 гривен, а не два миллиона.