Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, “за” документ проголосовали 288 народных депутатов.
В пояснительной записке отмечается, что действующим законодательством Украины не определен субъект принятия решений по определению административных центров и территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, что делает невозможным завершение процесса формирования способных территориальных общин, и ставит под угрозу возможность проведения в 2020 году местных выборов на новой территориальной основе.
Целью законопроекта № 2653 является на законодательном уровне предоставить право Кабинету Министров принимать решения по определению административных центров территориальных общин и территорий территориальных общин, а также подавать в Верховную Раду Украины проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов, что позволит завершить процесс формирования способных территориальных общин и образовать районы, которые соответствуют европейским требованиям и стандартам формирования территориальных единиц.
- Ранее Президент Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона № 2598 “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)” и направить его на доработку.