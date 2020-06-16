Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ поддержали 258 нардепов.
Законопроект, в частности, предполагает предоставление комитетам Верховной Рады Украины и Парламенту полномочий при рассмотрении вопроса об увольнении члена Кабинета Министров заслушать его отчет о своей деятельности в должности.
Проектом закона предлагается:
- закрепить обязанность члена Кабинета Министров присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого было его личное заявление об отставке) на заседании комитета Верховной Рады и на пленарном заседании Парламента;
- урегулировать порядок представления такого отчета;
- закрепить право представителя комитета, к ведению которого относится вопрос об увольнении члена Кабинета Министров, на выступление во время рассмотрения этого вопроса Верховной Радой.
- Ранее сообщалось, что народные депутаты фракции “Слуги народа” подготовили и планируют в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроект “Об интерпелляции” по определению процедуры парламентского контроля за членами Кабинета Министров Украины, упрощающие процедуру их увольнения.