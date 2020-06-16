Народные депутаты поддержали за основу законопроект № 3195 относительно совершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ поддержали 258 нардепов.

Законопроект, в частности, предполагает предоставление комитетам Верховной Рады Украины и Парламенту полномочий при рассмотрении вопроса об увольнении члена Кабинета Министров заслушать его отчет о своей деятельности в должности.

Проектом закона предлагается:

закрепить обязанность члена Кабинета Министров присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого было его личное заявление об отставке) на заседании комитета Верховной Рады и на пленарном заседании Парламента;

урегулировать порядок представления такого отчета;

закрепить право представителя комитета, к ведению которого относится вопрос об увольнении члена Кабинета Министров, на выступление во время рассмотрения этого вопроса Верховной Радой.