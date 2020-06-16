Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ поддержали 248 народных депутатов Украины.
Законопроектом предлагается определить правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также установить полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.
Проектом определяются правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, а также предусматривается:
- ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций;
- установить исчерпывающий перечень требований к участникам рынка;
- ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы;
- установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде;
- усовершенствовать контроль (надзор) в сфере электронных коммуникаций с целью его направления на предупреждение правонарушений и снижение потенциально возможного давления на субъектов хозяйствования, уменьшение количества проверок этих субъектов на их территории;
- определить принципы предварительного регулирования, а также перечень регуляторных обязательств, которые могут накладываться на поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг с существенным рыночным преимуществом на рынке определенных электронных коммуникационных услуг и полномочия регуляторного органа по их наложения;
- сделать акцент на доступ к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей;
- установить универсальную услугу, которая обеспечивает доступность, включая и ценовую доступность, к Интернету и голосовой связи; особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг;
- ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях;
- уточнить, учитывая законодательство ЕС, терминологию в сфере электронных коммуникаций.
- Верховная Рада сегодня на заседании приняла за основу законопроект № 2655 об “облачных услугах”.