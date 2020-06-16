Народные депутаты Украины сегодня на заседании приняли за основу законопроект № 3014 об электронных коммуникациях, которым устанавливаются полномочия государства в управлении деятельностью электронных коммуникаций.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ поддержали 248 народных депутатов Украины.

Законопроектом предлагается определить правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также установить полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

Проектом определяются правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, а также предусматривается:

ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций;

установить исчерпывающий перечень требований к участникам рынка;

ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы;

установить процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде;

усовершенствовать контроль (надзор) в сфере электронных коммуникаций с целью его направления на предупреждение правонарушений и снижение потенциально возможного давления на субъектов хозяйствования, уменьшение количества проверок этих субъектов на их территории;

определить принципы предварительного регулирования, а также перечень регуляторных обязательств, которые могут накладываться на поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг с существенным рыночным преимуществом на рынке определенных электронных коммуникационных услуг и полномочия регуляторного органа по их наложения;

сделать акцент на доступ к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей;

установить универсальную услугу, которая обеспечивает доступность, включая и ценовую доступность, к Интернету и голосовой связи; особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг;

ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях;

уточнить, учитывая законодательство ЕС, терминологию в сфере электронных коммуникаций.